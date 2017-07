La langue des signes désormais traduite sur l’écran d’un smartphone

Des chercheurs de l'Université californienne de San Diego ont élaboré un gant grâce auquel il est possible de transformer les mouvements de la langue des signes en textes qui apparaissent sur l'écran d'un smartphone ou d'un ordinateur. Ils ont publié les résultats de leurs recherches dans la revue Plos One. La compréhension de la langue des signes est indispensable pour communiquer avec les personnes sourdes et muettes.

Ce gant est équipé de neuf capteurs souples placés sur les phalanges. Lorsque l'utilisateur plie les doigts, les capteurs réagissent et leur résistance électrique augmente.

Un programme informatique traite les impulsions ainsi générées pour décrypter le geste. Les signaux sont ensuite envoyés via Bluetouth vers un smartphone pour y apparaître sous forme de texte.

Comme le précise le chercheur Timothy O'Connor, les capteurs souples permettent au porteur du gant d'oublier qu'il le porte / l'a enfilé. Ce sont les capteurs qui constituent la véritable avancée de ce gant. En effet, les outils précédents étaient trop fragiles. De surcroît, ce nouvel instrument consomme peu d'électricité et ses batteries se rechargent rapidement.