Notre civilisation devra faire face à une menace de taille, selon Elon Musk

À en croire Elon Musk, le très médiatique PDG du constructeur de voitures électriques Tesla et ardent défenseur des énergies renouvelables, l'humanité ne devrait pas ignorer les multiples menaces qu'engendre sa volonté de créer une intelligence artificielle et de nouvelles technologies, de plus en plus performantes, relate le magazine Fortune

«Les robots pourraient déclencher une guerre par le biais de fausses nouvelles et de courriels piratés, juste en manipulant l'information», a-t-il mis en garde. «Le stylo est plus puissant que l'épée».

Le contrôle gouvernemental dans ce domaine, a-t-il poursuivi, pourrait y remédier à la longue, sans entraver le progrès technique.

Auparavant, le PDG des sociétés Tesla Motors et SpaceX avait mis en garde contre une éventuelle catastrophe, dans le cas où l'humanité ne pourrait pas s'adapter et «trouver sa place» dans un monde peuplé de robots.