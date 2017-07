Un «vaisseau-mère» colossal des extraterrestres repéré près de l’ISS

Le duo de fanatiques des extraterrestres Blake et Brett Cousins, connus dans la communauté ufologue pour leur compte YouTube, ont publié le 17 juillet des séquences filmées depuis l'ISS qui captent une particularité mystérieuse…

Dans le clip, un objet brumeux et massif vole en arrière-plan de la Station spatiale internationale. Au début apparaît comme une ligne de lumières orange, puis l'objet non-identifié commence à prendre forme. Lorsque la vidéo touche à sa fin, les lumières semblent retomber dans l'espace.

Le clip, indique le duo Cousins, est accéléré de 900% tandis que l'incident réel a duré plus de neuf minutes.

Afin de résoudre ce mystère, le duo a demandé à un amateur passionné qui se consacre aux Ovnis d'éclaircir la nature de l'appareil.

«Tout d'abord, quand je le regardais, je ne savais pas exactement ce que je voyais, mais au fil de la progression de la vidéo, vous commencez à voir les choses bouger… vous voyez ces taches oranges autour de lui [de l'objet, ndlr] et une tache en particulier se remarque au-dessus de l'objet, presque comme si la lumière se dirigeait vers l'ISS. À la fin, l'appareil entier rétrécit un peu. Il pourrait s'agir d'un vaisseau-mère géant, ces petites boules oranges étant les navires d'exploration envoyés sur Terre qui nous visitent toujours», a déclaré l'expert.

Il a poursuivi en expliquant que les soucoupes volantes vues par les humains sur Terre sont en fait de «petits vaisseaux de reconnaissance» qui sortent de vaisseaux-mères semblables à celui représenté dans la vidéo.

En deux jours, la vidéo a été visionnée plus de 100.000 fois et a été commentée par plus de 260 internautes, lesquelles spéculent sur l'origine de l'appareil inconnu. Certains utilisateurs se sont même jetés dans les théories du complot:

«Il est assez évident que nous sommes soit une planète protégée comme une réserve naturelle, soit sous la protection ou le règne d'une autre race extraterrestre. Les gens se demandent comment de nombreux appareils différents viennent ici. C'est comme si les extraterrestres n'étaient pas autorisés à dire "bonjour". Pourquoi? Parce que nous sommes gouvernés depuis le premier jour. Une logique assez simple. D'autres extraterrestres nous rendent probablement visite, mais ils ont un accord consistant à n'avoir aucun contact avec nous. Sinon comment expliquer les cercles de culture, les graffitis? Ils se disent probablement: "les pauvres humains sont esclaves, j'aimerais pouvoir le leur dire!". Cela ressemble beaucoup à la tribu qui vit sur les îles Andaman: elle n'a aucun contact avec le reste du monde, aucune idée de ce qu'il se passe. Nos gouvernements ne nous laisseront pas dire bonjour, ainsi est la situation sur Terre. Donc ne soyez pas choqués qu'ils se trouvent ici, ils ne sont simplement pas autorisés à nous parler, c'est comme si la Terre était dirigée par Kim Jong-il», a lancé l'utilisateur MrSonicseeds.

Cependant, d'autres ont été un peu plus modestes dans leurs théories, sans les qualifier de cyniques, suggérant que le film représentait une tempête dans la haute atmosphère de la Terre.

Des objets étranges volant près de l'ISS sont des phénomènes courants. Malgré une myriade d'«anomalies mystérieuses» détectées par les amateurs d‘Ovnis, la NASA et les autres agences spatiales opérant à partir de l'ISS refusent presque invariablement de traiter directement les revendications des ufologues concernant des soi-disant rencontres avec des extraterrestres ou leurs visites sur Terre.

Août 2015: les ovnis qui portent du rose

Une vidéo d'une lumière rose autour de la Station a enflammé les craintes que les extraterrestres surveillent la Terre.

Mars 2016: l'ISS attaquée!

L'astronaute de la NASA, Scott Kelly, et son collègue de l'ASE, Tim Peake, ont bel et bien annoncé qu'ils avaient été «attaqués» par des extraterrestres lors de leur mission.

Mai 2016: l'ISS attaquée de nouveau!

Les vidéos de l'ISS ont filmé un objet flou en forme de missile qui se dirigeait vers la Station. Certains commentateurs croyaient qu'il s'agissait d'une attaque d'Ovnis, d'autres encore voyait là une arme orbitale dont la Corée du Nord se vante souvent.

Juin 2016: une boule de feu de destruction massive

Les caméras de l'ISS ont capturé une scène incroyable, qui semblait être une grande boule de feu qui traverse l'espace. Les complotistes étaient convaincus que c'était un appareil extraterrestre tandis que les sceptiques répondaient que c'était simplement un météore entrant dans l'atmosphère de la Terre.

Août 2016: que la Nasa cache-t-elle?

Un objet de forme carrée parfaite, beaucoup plus grand que la Terre, a été repéré par deux caméras de la Station à 25 heures d'intervalle. Les séquences étaient absentes d'une vidéo subséquente de la NASA, ce qui a laissé penser à certains ufologues que l'agence avait délibérément modifié les images.

Août 2016: des lumières clignotantes

Des lumières étranges ont été captés près de l'ISS. L'expert des ovnis Scott Waring en a été convaincu: les extraterrestres surveillent la Station.

Septembre 2016 : un objet pelucheux non identifié?

Une vidéo montrant un petit orbe blanc a été publiée par l'utilisateur Streetcap1.

«L'objet non identifié est plus brillant sur le côté gauche en raison de la lumière du Soleil, donc ce n'est pas un reflet des lentilles. La NASA a coupé l'alimentation de la caméra très rapidement (…) mais j'ai réussi à obtenir quelques images pour agrandir», lit-on dans la description de la vidéo.

Toutefois, les sceptiques ont suggéré qu'il s'agissait plutôt d'un «objet pelucheux non identifié», soit une simple poussière sur l'objectif.