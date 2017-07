Hubble filme l’évolution de Phobos autour de Mars

Le télescope Hubble a obtenu par hasard une série de photos haute définition de Phobos, qui orbite autour de Mars, annonce le site de la Nasa.

Deux satellites de forme irrégulière, Phobos et Deimos, d'un diamètre de 22 et 12 km respectivement, tournent actuellement autour de la planète rouge. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques pensent qu'il ne s'agit pas de planètes mais d'astéroïdes capturés par la gravitation de Mars dans un passé lointain.

Phobos se rapproche de Mars et sera détruit et transformé en un gigantesque anneau de poussière d'ici 20 ou 40 millions d'années, et Deimos, au contraire, s'en éloignera et quittera l'orbite martienne.

Les chercheurs n'arrivent toujours pas à expliquer ce phénomène. Selon une nouvelle hypothèse, par le passé, Mars aurait eu trois lunes dont une est déjà tombée sur sa surface.

En mai dernier, les chercheurs ont étudié à l'aide de Hubble certaines régions de mars, en photographiant la planète au moment où elle s'était rapprochée le plus près de la Terre depuis des années. Par hasard, avec ces photos, ils ont obtenu des images de Phobos, qui est apparu «de derrière» Mars.

Ces photos, que Hubble a réalisées pendant 20 minutes, ont été utilisées dans une vidéo représentant un vol de Phobos autour de Mars. Elles n'ont pas de valeur scientifique mais permettent de voir comment une lune de la planète lointaine évolue autour d'elle.