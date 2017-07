5 conseils scientifiques pour produire une première impression idéale

Si vous avez déjà été déçu d'avoir produit une première impression maladroite ou non souhaitée sur votre interlocuteur, vous trouverez peut-être judicieux les conseils d'un professeur de psychologie américain qui sait quelle position des sourcils et quels vêtements aident à laisser la meilleure empreinte possible dans la mémoire d'autrui.

Le cerveau humain n'a besoin que de 200 millisecondes face au visage d'un individu pour ébaucher son «opinion», c'est-à-dire se fabriquer une impression concernant la personne, a découvert Alexander Todorov, professeur de psychologie américain, qui a conduit une recherche en la matière. Autrement dit, il s'agit littéralement des impressions dès le premier regard.

Voici les principaux détails auxquels vous devez prêter une attention particulière pour perfectionner l'impression que vous produisez sur autrui.

1. Sourcils

Il faut veiller à ses sourcils, car ils jouent un rôle plus important sur le visage humain que les yeux, a annoncé le professeur. Si l'on enlève les sourcils, le visage devient pratiquement non reconnaissable, mais sans les yeux et avec les sourcils la personne peut toujours être reconnue.

2. Sommeil

La personne est perçue de façon plus positive lorsqu'elle semble heureuse et reposée. Du coup, un individu qui a bien dormi et a eu une quantité suffisante de sommeil produit une impression meilleure que celui qui a été privé de sommeil.

3. Pour sembler plus fiable, essayez de «féminiser» votre visage

Les visages qui semblent plus féminins s'avèrent être évalués comme plus fiables, a révélé l'étude. En particulier, la peau du visage d'une femme tend généralement à être plus pâle. De même, le contraste entre les traits faciaux est plus perceptible sur le visage féminin, surtout grâce au maquillage, ce qui contribue aussi à la fiabilité.

Pourtant, ces particularités rendent en même temps l'apparence moins dominante, donc il faut bien savoir quel but on poursuit.

4. Vêtements

Plus votre tenue vous plaît, meilleure sera l'impression que vous produirez sur autrui. Une expérience a montré que les gens habillés de vêtements commodes, qui leur plaisaient, semblaient plus attirants pour le public.

5. Jugements

Le dernier conseil du chercheur américain: pour produire une bonne impression, il faut apprendre à ne pas prononcer de jugements hâtifs. Il vaut mieux se retenir d'adopter d'emblée une attitude négative envers quelqu'un, surtout si vous devez le compter parmi vos connaissances à l'avenir. M.Todorov rappelle néanmoins qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura peut-être plusieurs circonstances encore où la personne se présentera sous un autre jour.