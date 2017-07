Un nouveau véhicule électrique «low cost» Tesla mis sur le marché

Le fabricant Tesla a lancé sur le marché une nouvelle voiture électrique. Il s'agit du troisième modèle de la série de voitures écologiques. Il est destiné à la consommation de masse.

Pour le moment, la berline électrique à cinq places Model 3 est le modèle le moins cher de Tesla. Il a été présenté en mars de l'année dernière et, cette semaine, les 30 premiers clients — principalement, des employés de la société — ont pris possession de leurs nouveaux véhicules.

Dans sa version la moins chère, Model 3 coûte 35.000 dollars (presque 30.000 euros). Le producteur espère que ce prix permettra d'attirer un grand nombre de clients.

Selon le PDG de Tesla, Elon Musk, Model 3 est le meilleur véhicule, à essence ou électrique, dans cette catégorie de prix parmi les voitures électriques et les voiture à essence.

Pourtant, le véhicule Tesla le plus accessible coûte plus cher que ses principaux concurrents. Par exemple, il est possible d'acheter une voiture électrique Nissan Leaf pour 30.680 dollars (26.100 euros) et une voiture hybride Chevrolet Volt — pour 34.000 dollars (à peu près 29.000 euros).

Les autres modèles de Tesla sont beaucoup plus chers. Ainsi, le prix le plus abordable des voitures électriques Model S et Model X s'élève à 80.000 dollars (68.000 euros).

En 2017, la société envisage de produire 5.000 voitures Model 3 chaque semaine et, en 2018, 10.000.

Plus de 500.000 clients ont déjà passées des commandes prépayées.

Si elle réussit à vendre le nombre envisagé de véhicules, par le volume de ses ventes, Tesla dépassera BMW, Mercedes et Lexus.

D'après Elon Musk, tous les véhicules électriques Tesla sont dotés du système de pilotage automatique.

«À l'avenir, les voitures seront de plus en plus autonomes […] Vous pourrez [alors que la voiture conduit toute seule] regarder un film, parler à vos amis, dormir», a affirmé M.Musk.