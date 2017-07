Yak-152, «pupitre volant» du XXIème siècle

Un monomoteur biplace dont la vitesse est plutôt modérée et dans lequel l'élève et son instructeur sont assis côte à côte, une sorte d’avion-école ou de «pupitre volant», est le premier appareil qui sert à former les futurs pilotes. Makar Akcenenko, expert en aviation, parle à Sputnik du Yak-152, nouvel avion d’entraînement disponible en Russie.