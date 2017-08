Vous rêvez de sauver la planète? La NASA a un job pour vous!

La NASA cherche désormais un/e délégué/e à la protection de la planète à temps plein pour un salaire de 187.000 dollars par an.

© AP Photo/ Dmitri Lovetsky La NASA détecte une grande tache sur le Soleil (vidéo)

Si vous rêvez de protéger notre planète de toute invasion biologique depuis l'espace, la NASA a un emploi pour vous: un/e délégué/e à la protection de la planète, lit-on sur le site officiel de l'agence spatiale.

Il est à noter que le candidat sélectionné devra assurer la gestion de la protection planétaire et la réalisation de son programme dans les cadres des missions spatiales de la NASA.

Ainsi, le/a candidat/e devra empêcher à tout matériel biologique en provenance de la Terre d'«envahir délibérément ou non» la surface d'autres planètes et assurer la protection d'échantillons extraterrestres en cas de missions spatiales revenant vers notre planète depuis l'espace.

Il serait souhaitable que le/a candidat/e bénéficie d'une ancienneté d'au moins un an dans l'exercice de hautes fonctions dans une institution gouvernementale et qu'il/elle ait des connaissances solides en protection planétaire et en ingénierie. Le candidat idéal doit en outre être prêt/e à des déplacements fréquents dans le cadre de son travail.

En outre, le/a futur/e délégué/e devrait bénéficier d'un excellent sens diplomatique et être capable de prendre les décisions les plus appropriées suite à des discussions multilatérales d'une importance capitale.

À en croire le journal Business Insider, l'Agence spatiale européenne (ESA) propose également un poste de délégué/e spatial/e.