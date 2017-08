Sarahah, cette messagerie saoudienne qui séduit les Occidentaux

Après avoir conquis le Proche-Orient, Sarahah, messagerie anonyme née en Arabie saoudite, est arrivée en tête des applications les plus téléchargées sur l'App Store et a séduit 14 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Ça vous dirait de savoir ce que les autres pensent réellement de vous? Une nouvelle application saoudienne baptisée Sarahah a été conçue exactement pour cela. Elle permet de s'exprimer en tout anonymat et connaît un succès éclatant qui va bien au-delà des frontières de son pays d'origine.

Il a fallu moins de trois mois à cette création pour grimer au sommet de l'App Store, devançant Snapchat, WhatsApp et Instagram. Lancée à la mi-juin et basée sur le principe de la spontanéité et de l'ouverture, comme le suggère d'ailleurs son nom qui signifie «franchise» en arabe, l'application a attiré 14 millions d'utilisateurs du monde entier, affirme son créateur.

Le principe de son fonctionnement est simple: il suffit de créer son compte et d'inviter des amis. Après, tout est permis: déclarer sa flamme, partager un secret ou faire un compliment. Attention pourtant aux effets collatéraux, car ce flot de mots n'est pas assuré d'être toujours aussi doux… De fait, au cas où, soyez prêts à faire face à d'éventuelles insultes.