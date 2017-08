Des scientifiques décrivent pour la 1re fois le plus gros dinosaure de la Terre

Découverts en 2012 en Argentine, les restes du dinosaure Patagotitan Mayorum n'ont été décrits scientifiquement que ces derniers jours. Il est devenu clair qu'il s'agit du plus gros animal terrestre qui ait jamais existé sur notre planète,annonce la revue Proceedings of the Royal Society B.

Les chercheurs ont réussi à décrire six fragments du squelette du Patagotitan mayorum de la famille des Titanosaures. Les fragments de cendre volcanique retrouvés près de la dépouille ont permis d'apprendre que le géants habitait la Terre il y a 100 millions d'années. Son corps faisait 37 mètres de long et était haut de six mètres. Grâce à son très long coup, il est évident que le dinosaure était dans les faits beaucoup plus grand. En jugeant par les dimensions du squelette, le poids du dinosaure était égal à 69 tonnes.

Encore de nos jours, les biologistes n'arrivent pas à comprendre pourquoi, à l'époque du Mésozoïque, des êtres pouvaient atteindre des dimensions inimaginables pour les animaux d'aujourd'hui. Théoriquement, les dimensions sont limitées par la quantité de nourriture et par le régime de thermorégulation. Les gros animaux doivent éprouver des problèmes liés à la chaleur, tout comme les éléphants africains et indiens qui s'arrosent périodiquement d'eau pour se rafraîchir. Le climat à l'époque des dinosaures était beaucoup plus chaud que le climat contemporain, même l'Antarctique était couverte de forêts.

Le Patagotitan était herbivore et beaucoup plus grand que n'importe quel prédateur. Par exemple, le tyrannosaure était un peu plus lourd qu'un actuel éléphant africain et était beaucoup plus léger que le Patagotitan.