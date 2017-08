L’apathie tue, mettent en garde les scientifiques

L’attitude que l’on adopte envers la vie influe directement sur sa longueur, expliquent les scientifiques, qui ont constaté que le manque de goût à la vie et de motivation augmentaient les risques de mourir prématurément.

Pour vivre longtemps, adoptez la bonne attitude envers la vie, conseillent les scientifiques, qui mettent en garde: l'apathie risque de vous tuer à petit feu. Cette conclusion a été tirée par un groupe de scientifiques de l'Université de Nimègue aux Pays-Bas, dans un article publié dans le Journal of the American Geriatrics Society. Pour y arriver, les chercheurs ont observé pendant plusieurs années 700 personnes âgées vivant dans une maison de retraite.

Ces derniers temps, les scientifiques ont trouvé de nombreuses preuves confirmant le fait que la dépression affectait non seulement l'état psychologique, mais aussi la santé physiques des personnes, réduisant l'espérance de vie. Ainsi, les biologistes néerlandais ont découvert, il y a quatre ans, que les épisodes dépressifs raccourcissaient considérablement les télomères, régions de l'ADN à l'extrémité d'un chromosome, ce qui accélère le vieillissement.

Johanna Nijsten et ses collègues de l'Université de Nimègue ont découvert que l'apathie, soit le manque d'objectifs et l'indifférence face à ce qui se passe autour de soi, produisait un effet similaire. Les chercheurs ont constaté que les personnes atteintes d'une apathie grave couraient plus de risques de mourir que celles qui ont su entretenir le goût de la vie.

Les spécialistes ont par ailleurs noté que les hommes étaient plus exposés à l'apathie que les femmes et que chez eux l'absence de volonté augmentait de façon plus importante le risque de mourir prématurément.