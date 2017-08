Le nombre de cancer des poumons augmente chez les non-fumeurs

Le nombre de non-fumeurs souffrant du cancer des poumons aurait doublé en dix ans, a indiqué le quotidien britannique The Times.

Plus personne ne peut se sentir à l'abri du cancer, cette maladie devenue un véritable fléau de notre siècle. Ainsi, le nombre de personnes affectées par le cancer des poumons parmi les non-fumeurs a doublé au cours de ces dix dernières années, a relaté le quotidien britannique The Times, se référant aux recherches des médecins de l'hôpital Royal Brompton Hospital et des spécialistes du fond Harefield NHS Foundation Trust, du système national de Santé.

© Sputnik. Aleksandr Liskin La poussière d'or permettrait de traiter le cancer

Selon les scientifiques, la cause de ce phénomène résiderait dans la pollution de l'air, ce qui contribue au développement de cette maladie mortelle. En outre, les chercheurs estiment que si cette tendance perdure, le nombre de non-fumeurs affectés par le cancer pourrait largement dépasser le taux de ceux qui avaient l'habitude de fumer dans les dix années à venir.

Le journal rappelle que le cancer des poumons est la forme de cancer la plus mortelle, causant la mort d'environ 36.000 personnes tous les ans au Royaume-Uni. D'après les statistiques, il n'y a qu'un Britannique sur 20 qui survit 10 ans et plus après la constatation du