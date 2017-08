Le plus ancien «pingouin-prédateur» retrouvé par hasard au Japon

Lorsque ces deux frères se promenaient près du lac de retenue dans une petite ville du nord du Japon, ils ne s’attendaient certainement pas à faire cette étrange découverte, qui a provoqué un vif intérêt des paléontologues. En effet, ils sont tombés sur des zoolithes du plus ancien pingouin-prédateur, jusqu’à ce jour inconnu par la science.

Se promenant au bord d'un lac de retenue dans une petite ville, située au nord du Japon, deux frères ont été surpris de retrouver des fragments de fossiles appartenant à une bête inconnue. Par curiosité, ils ont emporté cette trouvaille avec eux pour la montrer aux spécialistes de l'Université paléontologique.

© AFP 2017 Arno Burgi Comment les volcans ont aidé les dinosaures à conquérir la Terre

Après avoir examiné les zoolithes, les scientifiques ont constaté qu'il s'agissait du plus ancien oiseau jamais rencontré sur le territoire du pays. Cet oiseau, baptisé par les chercheurs Chupkaornis keraorum, aurait donc des dents et serait capable de nager. Il appartenait également à la race des oiseaux Hesperorinthiforms, incapables de voler et résidant sur notre planète dans l'ère du Crétacé.

Cet animal retrouvé par les enfants faisait la taille d'un grand canard. Les scientifiques ont constaté que le Chupkaornis keraorum se nourrissait de poisson, qu'il attrapait à l'aide de ses dents tranchantes.

Étant donné que la bête avait des pattes arrières très puissantes, contrairement aux pattes intérieures, peu développées, les chercheurs ont constaté des ressemblances avec les pingouins de nos jours, a relaté l'édition scientifique Live Science.

Actuellement, les fossiles de ce pingouin préhistorique se trouvent dans le musée de la ville de Mikasa, située sur l'île de Hokkaidō.

Chupkaornis keraorum a vécu entre 90 et 84 millions d'années avant notre ère, lorsque les dinosaures peuplaient encore la planète. Le spécimen découvert était dans un très bon état, ce qui a permis aux scientifiques de marquer un nouveau point sur la carte représentant la biodiversité historique.