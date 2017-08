Deux «cœurs» mécaniques greffés à une patiente en Sibérie

Pour la première fois dans la pratique russe, des chirurgiens d'un centre médical de Novossibirsk ont implanté deux «cœurs» mécaniques à une jeune femme de 20 ans blessée par un agresseur.

Lors de l'agression, la jeune femme a reçu plusieurs blessures au couteau. Des organes vitaux et le cœur ont été lésés, ce qui a provoqué un large infarctus du myocarde qui a fait s'atrophier 80% du tissu musculaire du cœur. Une insuffisance cardiaque totale a atteint la patiente, entraînant la dystrophie d'autres organes: foie, reins et poumons.

Tous ces problèmes de santé rendaient impossible une transplantation cardiaque. La seule méthode admissible était le maintien mécanique de la circulation sanguine, donc l'implantation d'une assistance biventriculaire (une pompe cardiaque qui maintient le fonctionnement des deux ventricules).

Le système implanté à la jeune femme comporte deux pompes axiales qui font circuler le sang. Il s'agit d'un appareil modernisé et compact, à la différence de ses prédécesseurs qui nécessitaient que le patient se déplace avec une charrette transportant un volumineux compresseur.

L'opération chirurgicale a duré près de six heures. Aujourd'hui, la patiente est remise de ses maux et se sent bien. En automne, elle devrait subir une greffe cardiaque.