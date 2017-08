Guerre des étoiles dans la réalité: deux galaxies se déchirent l’une l’autre

Le télescope Hubble a photographié deux galaxies dans la constellation de Triangle, IC 1727 et NGC 672, qui se sont collisionnées à plusieurs reprises au cours des 450 dernières millions d'années, écrit le site de Hubble. Leur dernière collision, notent les scientifiques, s'est produite il y a environ 30 millions d'années, relativement «récemment», d'après les normes spatiales.

IC1727. UGC1249. 23million light years. Triangulum https://t.co/Rxc435pMDE — mizuho kai (@mizuho73700856) 14 août 2017

«La gravité gère les mouvements du cosmos. Elle rapproche des galaxies pour qu'elles forment de petits groupes et des amas de galaxies plus massives, et rapproche des duos (de galaxies, ndlr) si près qu'ils commencent à se pousser l'un l'autre. Ce dernier scénario peut avoir des conséquences extrêmes car les duos de galaxies en interaction sont souvent déformés, déchirés ou amenés à se collisionner, abandonnant leurs anciennes formes et fusionnant pour former une seule accumulation de gaz, de poussière et d'étoiles», écrit le site du télescope.

Dans les galaxies en interaction comme IC 1727 et NGC 672, les astronomes voient souvent des signes de formation intense d'étoiles et localisent les amas stellaires nouvellement formés. En fait, les astronomes ont analysé la formation des étoiles au sein de IC 1727 et NGC 672 et ont découvert une curiosité, souligne le site: les observations montrent que les sursauts de formation d'étoiles se sont produites simultanément dans les deux galaxies il y a 20 à 30 et 450 à 750 millions d'années. L'explication la plus probable pour cela réside dans le fait que les galaxies sont en effet en interaction et se rapprochent de temps en temps en remuant du gaz et de la poussière lorsqu'elles passent à proximité.

Aujourd'hui, les astronomes observent activement les événements similaires car les données recueillies peuvent contribuer à comprendre le rôle de ces collisions dans le processus de «la mort de l'Univers», ou l'extinction progressive de toutes les galaxies en raison de leur incapacité à former de nouvelles étoiles.