Les endroits idéaux pour la colonisation de Mars et de la Lune enfin découverts

Bien que la colonisation de la Lune et du Mars relève du futur, une équipe internationale de chercheurs affirme avoir trouvé les endroits idéaux sur ces corps célestes, où l’humanité pourrait s’installer dès que l’occasion se présentera.

Des scientifiques des universités de Padoue et de Bologne (Italie) estiment avoir découvert sur la Lune et sur Mars les endroits les plus appropriés pour que les humains puissent y établir une colonie spatiale, relate le site officiel des astrophysiciens européens, Europlanet.

À ces fins, les chercheurs ont analysé plusieurs prototypes de reliefs qu'on peut rencontrer sur ces corps célestes et sont arrivés à la conclusion que les «tunnels de lave» et les cavernes sur la Lune et sur Mars conviendraient le mieux pour la vie humaine.

À en croire les scientifiques, les cavernes et les tunnels permettraient de protéger efficacement les futurs colons du rayonnement ambiant et du flux de micrométéorites auquel la Lune et Mars sont exposés.

Un tunnel de lave, rappelle le site Futura Planète, se forme lorsqu'une coulée volcanique se refroidit en surface en formant une croûte solide qui reste fluide en profondeur, permettant à la lave de continuer à s'écouler. Lorsque la coulée cesse d'être alimentée par la lave en fusion, elle se vide et laisse une cavité en forme de galerie.