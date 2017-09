Apple dévoile les failles de son système de reconnaissance faciale

Apple a reconnu que la reconnaissance faciale Face ID utilisée dans le nouvel iPhone X avait des failles. La marque à la pomme a notamment déconseillé d’utiliser cette technologie aux jumeaux, frères, sœurs et enfants âgés de moins de 13 ans.

Apple a publié un rapport répondant à certaines questions souvent posées sur la sécurité de Face ID, la technologie de reconnaissance faciale du nouveau iPhone X permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone d'un seul regard.

Ainsi, l'entreprise américaine a déconseillé d'utiliser sa reconnaissance faciale aux jumeaux, frères, sœurs et enfants âgés de moins de 13 ans car les contours et traits des visages de ceux derniers sont en mesure de tromper le capteur.

Le document recommande donc à ces groupes de personnes de se servir d'un mot de passe, le modèle iPhone X ayant abandonné Touch ID basé sur la reconnaissance des empreintes digitales.

Pour fonctionner, Face ID utilise la caméra frontale de l'iPhone X ainsi qu'un projecteur qui capte plus de 30.000 points sur votre visage afin de créer l'image la plus fidèle possible. Cela permet à Face ID de fonctionner même si vous changez de coupe de cheveux ou si vous portez des accessoires. Un illuminateur infrarouge est également installé sur l'appareil pour permettre de vous identifier dans la pénombre.

La sortie de l'iPhone X est prévue pour le 3 novembre.