Pékin finalise les tests de son premier submersible téléguidé

La Chine a construit et a testé un sous-marin sans-pilote. L’appareil est capable de plonger jusqu’à 6.000 mètres.

La Chine a testé son premier submersible contrôlé à distance de sa propre fabrication, capable de plonger à une profondeur allant jusqu'à 6.000 mètres, a annoncé l'Agence Chine nouvelle.

Au cours de la période d'essai, qui a duré deux semaines et s'est terminée le 30 septembre, l'appareil a effectué sept plongées à une profondeur de 5.611 mètres, après avoir effectué des études sur des organismes aquatiques vivant dans les fonds marins et recueilli des échantillons.

Le dispositif a été créé avec l'aide de l'Académie chinoise des sciences et peut être utilisé pour la recherche environnementale et biologique, ainsi que pour l'exploration de ressources. Il a fallu deux ans et demi pour le créer, précise l'agence.