Quand les drones deviennent jets privés

Les premiers drones destinés à transporter des passagers pourraient être commercialisés dès l'année prochaine, a annoncé la société européenne Passenger Drone sans toutefois préciser la date du lancement de la fabrication ni le prix de ces petits avions sans pilote.

Le premier drone pour passagers est de la taille d'une voiture et ressemble plus à un hélicoptère, bien qu'il soit doté non de deux, mais de seize hélices. Il permettra de voler environ une demi-heure à une vitesse de 50 kilomètres à l'heure.

Il faut dire que ces appareils prennent de plus en plus de place dans notre vie et le développement des drones pour passagers est à l'étude non seulement en Europe, mais également en Russie. Ainsi, un drone monoplace a été présenté cette semaine par le groupe Kalachnikov.