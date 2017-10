Un astéroïde de la taille d’un bus a croisé la Terre

Un important corps céleste est passé lundi entre notre planète et la Lune, sans pour autant menacer les Terriens.

Un astéroïde de la taille d'un bus est passé, lundi 2 octobre, à 87.000 kilomètres de la Terre, sans créer de menace pour notre planète, a annoncé le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa à Pasadena en Californie.

Baptisé 2017 SX17, le corps céleste qui mesure entre 6,3 et 14 mètres a été repéré pour la première fois le 24 septembre, précise l'Agence spatiale. Selon les chercheurs, l'astéroïde fait un tour autour du Soleil en 467 jours.

À ce jour, la Nasa a repéré 93% des astéroïdes de grande taille, soit ceux qui mesurent plus d'un kilomètre et présentent potentiellement un danger pour notre planète. Environ un millier de corps célestes de ce type se trouvent à moins de 195 millions de kilomètres du Soleil. Les chercheurs sont également parvenus à dénombrer 19.500 astéroïdes de taille moyenne (entre 100 mètres et un kilomètre) situés à proximité de l'orbite terrestre.