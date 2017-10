D'ici 2035, les robots seraient plus nombreux que les hommes

Et l'une des prochaines nouveautés technologiques sera la création de lunettes intelligentes qui permettront aux hommes de transmettre des informations par signes, de savoir s'ils plaisent à leurs partenaires lors des rendez-vous galants et de comprendre dans quelle mesure les politiciens sont sincères, prédit Brett King, directeur général de la compagnie Moven qui produit des applications mobiles pour le secteur bancaire. «L'un des plus importants progrès technologiques dans le monde est attendu dans le secteur des bandes intelligentes ou lunettes intelligentes», a déclaré Brett King lors du forum Finopolis 2017.

«Le MIT travaille déjà sur ce projet, tandis que Facebook et Apple dépensent plus de 10 milliards de dollars pour étudier la réalité augmentée qu'il est possible de proposer avec des lunettes intelligentes. Ce sera le prochain grand événement — une nouvelle forme d'ordinateur», a-t-il écrit.

Ces lunettes seront multifonctionnelles et permettront d'accomplir des «miracles» grâce à l'intelligence artificielle (IA), note Brett King.

«Vous n'aurez plus besoin de moniteurs sur le bureau, vous verrez cet écran dans le champ de vision en portant des lunettes intelligentes, vous pourrez ne pas entrer le texte au clavier mais écrire ou afficher des signes et des images par de simples gestes. Après un rendez-vous galant, vous verrez grâce à ces lunettes intelligentes si vous plaisez à votre nouvelle conquête parce que l'IA anatomisera certains indices à partir des yeux de votre interlocuteur», explique-t-il.

«Ce ne sera pas une très bonne nouvelle pour les politiciens car nous pourrons déterminer s'ils mentent ou disent la vérité, notamment les politiciens américains», a plaisanté le directeur général de Moven.

La robotisation

Le nombre de robots sur Terre d'ici 2035 dépassera celui des êtres humains, qui laisseront de plus en plus de tâches à charge de l'IA, prédit Brett King.

«D'ici 2035 les différents et multiples robots seront plus nombreux que les hommes sur la planète. Les robots livreront les colis, il y aura des drones, des voitures autonomes, des camions, des robots industriels — un grand nombre de robots divers et variés qui nous entoureront dans 20 ans», a-t-il écrit.

«Si vous travaillez dans la médecine ou dans les services financiers, dans la comptabilité ou le secteur juridique, vous aurez une fonction de conseil. Mais je pense qu'une grande partie de ce travail sera pris en charge par l'IA», prédit-il.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Le robot qui avait serré la main à Poutine devient présentateur dans un forum d'affaires

Ainsi, l'IA commence déjà à raisonner de manière autonome, suppose Brett King.

«Dans l'algorithme d'apprentissage automatique chez Google, le programme robot utilise sa propre langue Google pour l'apprentissage automatique et, de facto, la machine s'apprend elle-même à résoudre les problèmes et crée sa propre langue que même les ingénieurs qui l'ont conçue ne comprennent pas», note-t-il.

«C'est pourquoi je ne peux que vous suggérer d'être gentils avec les robots, on ne sait jamais ce qu'ils nous préparent», conclut le patron de Moven.