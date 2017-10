La Russie reprend la production des véhicules hélicoïdaux tout-terrain.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Les avantages des nouveaux véhicules des troupes aéroportées russes

Conçu dans les années 1970 par les ingénieurs soviétiques, les véhicules hélicoïdaux tout-terrain ZVM-2901 sont de nouveau fabriqués par l'Usine des véhicules tout terrain de Nijni Novgorod.

«Nous sommes fiers d'être les premiers à lancer ces véhicules après une interruption de 30 ans, car à partir des années 1970 de telles voitures n'étaient plus fabriquées dans notre pays», a déclaré Alexei Anikin le directeur de l'Usine de véhicules universels.

Selon les constructeurs, grâce à ces qualités techniques ce véhicule est indispensable pour les travaux dans les régions où prédominent les terrains marécageux.

«Nous croyons qu'il sera activement utilisé: d'abord par l'armée, et deuxièmement par des géologues dans les champs de pétrole et de gaz. Nous habitons sur des surfaces dures, mais des terrains marécageux prédominent dans les régions de la Sibérie et du Grand Nord. Cette voiture est d'une importance vitale pour les producteurs de pétrole et de gaz», a déclaré Umar Vahidov, chef adjoint du département de construction et de transport routier de l'Université technique nationale de Nijni Novgorod.

Le véhicule tout-terrain est conçu pour fonctionner dans des zones humides et des marécages de toutes les catégories. Il peut se déplacer à travers l'eau et d'épaisses couches de neige. En outre, l'engin peut être équipé de divers équipements technologiques (excavateur, manipulateur, pompe à terre, etc.) pour effectuer toutes sortes de travaux.