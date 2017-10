Quel assistant personnel intelligent est le plus dupe?

Un groupe de chercheurs chinois a établi que l'assistant personnel intelligent Siri d'Apple était le plus dupe des «assistants intelligents», relate le site d'information américain Business Insider.

Les spécialistes ont estimé le QI des différents systèmes de l'intelligence artificielle. Ainsi, en 2016, c'était Google Now, assistant personnel artificiel de Google, qui était devenu leader, avec un indice de 47.3 points. Ensuite arrivent Baidu, assistant personnel artificiel chinois, Miscrosoft Bing et Siri avec un nombre de points de 33, 32 et 24 respectivement. Les spécialistes remarquent que le QI d'un enfant de six ans est de 55.55 points en moyenne.

Auparavant, il avait été communiqué que Siri avait confondu l'hymne national de la Bulgarie avec le tube de l'été 2017 Despacito du musicien portoricain Luis Fonsi.