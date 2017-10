Un dangereux astéroïde s'approche de la Terre

L'astéroïde 2012 TC4, découvert en octobre 2012, s'apprête à passer à moins de 50.000 kilomètres de notre planète. Ayant une taille relativement modeste de près de 20 mètres de diamètre, il a à plusieurs reprises croisé l'orbite de la Terre mais n'a jamais été observé auparavant.

Asteroid 2012 TC4 will pass Earth in October @NASA pic.twitter.com/QKRrf94QRq — TomoNews US (@TomoNewsUS) 31 августа 2017 г.

Selon Michael Kelley de la NASA, le passage de 2012 TC4 doit permettre de tester le réseau mondial de détection et de suivi des astéroïdes, «en évaluant notre capacité à travailler ensemble pour détecter une véritable menace potentielle». Le réseau en question implique plus d'une douzaine d'observatoires et de laboratoires à travers le monde.

D'après les dernières estimations du Centre Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, 2012 TC4 s'approche de la Terre à environ 7 km/s. Cependant, il ne devrait pas heurter notre planète.

Un astéroïde de la taille de 2012 TC4 entrant dans l'atmosphère terrestre aurait un effet similaire à celui de Tcheliabinsk, qui a explosé en février 2013 à 23.000 mètres au-dessus de la ville russe avec une puissance équivalente à une trentaine de bombes atomiques, faisant plus de 1.600 blessés.