Voici comment le thé noir aide à perdre du poids

Des scientifiques ont révélé comment le thé noir pourrait aider à maigrir et ont expliqué pourquoi cette boisson bien connue de tous possède ces capacités bienfaisantes.

Des scientifiques ont prouvé que la consommation de thé noir permet de «dire adieu» à des kilogrammes de trop.

Cet effet pourrait être notamment obtenu car la boisson améliore le fonctionnement de la microflore de l'intestin, apprend-on dans European Journal of Nutrition

Ainsi, bien que les molécules organiques de polyphénol que contient le thé vert aient plus d'influence sur l'organisme que celles du thé noir, ce dernier peut changer la microflore de l'intestin, ce qui améliore la santé des personnes et réduit leur poids, selon l'étude.

Les propriétés bénéfiques du thé ont été testés sur des souris, à qui l'on a auparavant donné à manger de la nourriture riche en matières grasses. Les chercheurs ont ensuite divisé les rongeurs en plusieurs groupes et leur ont donné des extraits de thé vert et de thé noir. Quatre semaines plus tard, des biologistes ont constaté que le poids des souris était revenu à la normale.

Outre cela, la boisson réduit le risque de rupture des parois des artères, améliore le fonctionnement du cœur et normalise le métabolisme du glucose, d'après l'étude.

Les scientifiques soulignent que les Hommes peuvent obtenir des effets similaires s'ils consomment du thé noir sans manger beaucoup de nourriture sucrée à côté.