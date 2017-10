Il existe au moins cinq preuves attestant que le Système solaire pourrait comprendre une planète de plus, ont déclaré les astrophysiciens de l’Agence spatiale américaine (NASA).

«À l’heure actuelle il y a cinq preuves de l’existence d’une neuvième planète dans le Système solaire. Si on imagine qu’elle n’existe pas, […] on fera face à cinq mystères et on devra inventer cinq théories différentes pour les expliquer», a indiqué Konstantin Batyguine, astronome du California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena.

Les scientifiques estiment que la preuve principale de l’existence de la Planète 9 est la présence de traces gravitationnelles.

Les astrophysiciens ont analysé les orbites de 600 objets de glace dans la ceinture de Kuipers, une zone du Système solaire s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, avant d’établir que le degré d’inclinaison de leurs orbites et le fait qu’ils évoluent dans la direction opposée à celle d’autres objets présents dans la ceinture de Kuipers peut témoigner qu’une autre planète existe dans cette région.

Selon les chercheurs, la planète se trouverait à une distance de 41 milliards de kilomètres du Soleil et pèserait dix fois plus lourd que la Terre. Elle effectuerait sa révolution autour du Soleil en 15.000 ans.

Néanmoins, les scientifiques reconnaissent qu’ils n’ont toujours pas trouvé de preuves irréfutables de l’existence de cette planète.