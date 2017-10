Voici le lien entre le manque de sommeil et les menteurs

Un manque chronique de sommeil est lourd de conséquences non seulement sur la santé mais également sur le caractère des individus, les rendant plus enclines à mentir et moins charismatiques, estime Matthew Walker, auteur du livre «Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams».

Il s'est avéré qu'outre des problèmes de santé, un manque chronique de sommeil pouvait entraîner un changement de notre caractère, d'après Matthew Walker, auteur du livre «Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams», fondateur et directeur du Centre for Human Sleep Science de l'Université de Californie, à Berkeley, cité par Chicago Tribune.

Selon le scientifique, le problème du manque de sommeil produit un «effet catastrophique» sur la santé et la longévité de l'Homme. M.Walker souligne notamment que dormir moins de sept heures par jour est dangereux pour la santé.

«Il vous suffit de dormir une fois pendant moins de sept heures et des changements irréversibles commenceront dans votre cerveau et votre corps. Quant à ceux qui prétendent qu'ils peuvent dormir moins de six heures, ils mentent malheureusement à eux-mêmes et à leur santé», a dit Matthew Walker.

Il ajoute notamment que dormir longtemps le week-end n'est pas en mesure de compenser le manque de sommeil accumulé tout au long des jours de travail car «ce n'est pas une banque» et «vous ne pouvez pas accumuler une dette et la payer plus tard».

Qui plus est, le manque de sommeil rend les gens moins charismatiques et plus enclines aux mensonges, précise l'auteur du livre «Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams» («Pourquoi nous dormons: débloquer le pouvoir du sommeil et des rêves» en français).

Le spécialiste rappelle en outre qu'il ne fait pas boire de café le soir et assure que l'alcool n'aide pas à s'endormir.