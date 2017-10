75% du miel mondial sont contaminés par des pesticides

Le miel fabriqué pour être commercialisé pourrait contenir des néonicotinoïdes nocifs aux abeilles, selon des chercheurs suisses qui ont analysé 198 échantillons de miel produits dans différentes pays. L'article a été publié par la revue Science.

Les néonicotinoïdes sont des insecticides largement utilisés pour les plantes qui pour la plupart sont pollinisées par les abeilles. Or, ces dernières sont victimes du syndrome dit «d'effondrement des colonies d'abeilles» qui entraîne la disparition ou la mort d'essaims entiers. L'utilisation des néonicotinoïdes est soumise à un contrôle dans certains pays. En France, ils sont même interdits.

Dans leur étude, les chercheurs ont rassemblé 198 échantillons de miel et y ont mesuré la concentration des cinq types de néonicotinoïdes les plus utilisés: acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxame. Ils en sont venus à la conclusion que 75% du miel en contenaient au moins un.

Sur ces échantillons contaminés, 45% en contenaient au moins deux et 10% quatre ou cinq, précise l'étude. La fréquence de contamination la plus élevée a concerné les miels d'Amérique du Nord (86%), tandis que l'Amérique du Sud a présenté le chiffre le plus faible (57%).

Les concentrations relevées ne sont pas considérées comme dangereuses pour l'homme, indiquent les chercheurs. Toutefois, ils préviennent qu'une exposition chronique à ces substances pesticides menace en revanche la survie des abeilles.