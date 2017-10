La vidéo russe à 360° filmée dans l’espace impressionne les médias internationaux

Les sorties dans l’espace filmées à 360°, c’est tout nouveau! Les médias internationaux dont Mashable ont été fascinés par la vidéo panoramique filmée par les cosmonautes russes et présentée par le groupe spatial Roskosmos.

Lors de leur sortie extravéhiculaire du 3 octobre, les cosmonautes russes Sergueï Riazanski et Fiodor Iourtchikhine, qui travaillent à bord de la Station spatiale internationale (ISS), ont tourné la première vidéo avec une caméra panoramique capable de filmer à 360°, qui a beaucoup impressionné les médias.

La vidéo baptisée «Première dans l’univers: une promenade dans l’espace filmée à 360°» a été réalisée en coopération avec le groupe spatial russe Roskosmos.

Les deux Russes ont passé sept heures et demie hors de la Station spatiale internationale (ISS) pour mettre en orbite cinq mini-satellites et effectuer des travaux de réparation sur la paroi de la station. La caméra panoramique se trouvait à côté d’eux et à enregistré tous les détails de leur mission.

Sur la vidéo l’ISS survoler notre planète bleue. Cette vidéo est une preuve de plus que la Terre n’est pas plate, mais bien ronde. Les médias ont récemment annoncé que le rappeur américain Bobby Ray Simmons, connu sous son nom d'artiste B.o.B, a fait part de son envie de collecter 200.000 dollars pour construire et lancer des satellites destinés à prouver que la Terre est plate.

Les internautes ont déjà pu observer l’intérieur de l’ISS grâce à une vidéo à 360° filmée par le Français Thomas Pesquet, mais les images panoramiques de notre planète et de la Station spatiale internationale obtenues par les Russes sont encore plus impressionnantes, surtout si on met un casque de réalité virtuelle!