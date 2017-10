L’intelligence artificielle est-elle la bombe nucléaire du XXIe siècle?

«Toutes les nouvelles technologies sont potentiellement dangereuses car elles peuvent se retrouver entre de mauvaises mains. L’intelligence artificielle est une menace encore plus grande car elle peut devenir ces "mauvaises mains"», estime Serguei Beloussov, DG d'Acronis, à propos du développement de l’intelligence artificielle.

Grâce au progrès technique, les systèmes basés sur l'intelligence artificielle sont de plus en plus répandus partout dans le monde.

La société Acronis, spécialisée dans la protection des données informatiques, adopte également cette technologie afin de rendre ses systèmes encore plus sécurisés et se protéger contre les crypto-criminels, a expliqué à Sputnik le directeur général et cofondateur de l'entreprise Acronis, Serguei Beloussov.

À l'heure actuelle, les technologies de l'information ne sont pas toujours tout à fait compréhensibles pour les clients. L'intelligence artificielle changera cela.

«Notre mission est de faire en sorte que les produits et les systèmes complexes soient accessibles pour les utilisateurs, sans expertise», a affirmé Serguei Beloussov, ajoutant que l'intelligence artificielle faisait partie de tous les logiciels de protection des données d'Acronis.

Il a cependant souligné l'importance de commencer dès à présent à s'initier peu à peu à l'intelligence artificielle, car d'ici 10 ans celle-ci pourrait investir plusieurs domaines de la vie humaine. Ainsi, plusieurs emplois seront éventuellement occupés par des robots.

«Les gens qui travaillent dans les domaines artistiques, du divertissement, les scientifiques et les ingénieurs n'ont rien à craindre», rassure M. Beloussov, car «actuellement, les systèmes d'intelligence artificielle sont rapides, fiables et efficaces, mais ils ne peuvent pas mener à bien des tâches créatives».

Pourtant, comme c'est le cas pour toute nouvelle technologie, l'intelligence artificielle pourrait elle aussi constituer une menace pour la société.

«Toutes les nouvelles technologies sont potentiellement dangereuses car elles peuvent se retrouver entre de mauvaises mains. L'intelligence artificielle est une menace encore plus grande car elle peut devenir ces "mauvaises mains"», a-t-il prévenu.

«Mais je suis persuadé que toutes les nouvelles connaissances, les technologies, la science et l'éducation sont quelque chose de positif et que l'humanité pourra en bénéficier», a poursuivi M. Beloussov.

«Elon Musk exagère quelque peu le danger de l'intelligence artificielle en la comparant à une bombe nucléaire. À mon avis, toute arme qui se retrouve entre de mauvaises mains représente une grande menace. Tout comme les armes nucléaires jouent un rôle dissuasif tant qu'elles ne tombent pas entre des mains inappropriées, toutes les nouvelles technologies, tant qu'elles sont réglementées, ne constituent pas une menace importante», a-t-il conclu.