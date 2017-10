Que se serait-il passé si l'astéroïde 2012 TC4 était tombé sur la Terre?

L'astéroïde 2012 TC4 est passé tout près de la Terre, ce mercredi. Le responsable du service de la physique et de l'évolution des étoiles de l'Institut de l'astronomie de l'Académie des Sciences de Russie Dmitri Vibe a évalué l'influence de ce phénomène sur notre planète.

«La distance de 40.000 à 50.000 km à l'échelle cosmique semble assez courte. Mais pour influencer la Terre, l'astéroïde doit tomber dessus. Si cela ne se produit pas, alors il n'y a pas d'impact non plus. Et, par conséquent, il n'y a pas de danger», a déclaré à RT Dmitri Vibe.

Selon lui, si un astéroïde de cette taille tombait sur la Terre, alors «il aurait un effet similaire à celui de Tcheliabinsk», qui a explosé en février 2013 à 23.000 mètres au-dessus de la ville russe avec une puissance équivalente à une trentaine de bombes atomiques, faisant plus de 1.600 blessés.

«Ce serait un événement désagréable, mais local», a ajouté M. Vibe.

Découvert le 5 octobre 2012, l'astéroïde 2012 TC4 n'a jamais pu être observé depuis cette date et ses paramètres orbitaux comme ses caractéristiques présentaient un certain degré d'incertitude. Les scientifiques ont récemment repéré l'astéroïde et ont calculé sa trajectoire au moyen du Très Grand Télescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO), situé au Chili.

Ayant une taille relativement modeste de près de 20 mètres de diamètre, il a à plusieurs reprises croisé l'orbite de la Terre mais n'a jamais été observé auparavant.