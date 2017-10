Six nouvelles galaxies découvertes par les scientifiques

Six galaxies, inconnues jusqu’à présent, ont été découvertes par un groupe d’astronomes chinois, américains et chiliens, a relaté l’agence de presse chinoise Xinhua.

Une équipe d'astronomes chinois, américains et chiliens, dirigée par le spécialiste chinois Wang Junxian, de l'Université de sciences et technologie de Chine, a découvert six nouvelles galaxies, a communiqué l'agence de presse chinoise Xinhua.

Ainsi, comme l'indiquent les chercheurs , ces galaxies sont nées 80 millions d'années après le Big Bang. D'après les scientifiques, cette découverte constitue une poussée dans le domaine des observations des galaxies de l'époque de la réionisation, ce qui permettra justement d'alimenter les recherches visant l'étude des processus de la naissance des astres.

Le projet, connu sous l'abréviation LAGER (large area narrowband survey Lyman-Alhpa Galaxies at the end of Reionization), a pour l'objectif de détecter les objets susceptibles d'aider à comprendre la formation d'astres et de galaxies ainsi que l'établissement de la date de commencement de ces processus.

Comme il est également indiqué dans l'article, après le Big Bang, l'univers a commencé à se refroidir progressivement. Quelque 400.000 années plus tard, les électrons, passés au ralenti, ont eu la possibilité de s'associer. Par la suite, influencés par l'attraction gravitationnelle, les astres et les galaxies ont commencé à apparaitre, donnant ainsi la naissance à l'époque de la réionisation.