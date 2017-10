Les cinq principales causes de défaillances de smartphones enfin révélées

Quelles sont les principales causes qui entraînent un disfonctionnement ou une panne d’un smartphone? Après avoir analysé de nombreux problèmes, à l’origine de défaillances, des spécialistes sont enfin prêts à révéler la réponse.

Les défaillances dans le fonctionnement de smartphones sont les plus souvent provoquées par des problèmes techniques de leurs composants, affirment les spécialistes dans leur article publié sur le portail Network world , après avoir effectué une analyse détaillée de nombreux incidents entraînant des pannes matérielles.

Ainsi, en premier lieu, surviennent les problèmes liés à la carte mère qui provoquent des anomalies dans le fonctionnement de la mémoire vive.

Ensuite, les experts évoquent les écrans cassés par imprudence et des problèmes liés aux enceintes.

En outre, on a souvent affaire à des disfonctionnements de logiciels, le plus souvent causés par des virus.

Finalement, parmi les causes les plus répandues de pannes de smartphones figure également la surchauffe de l'appareil à cause de son encrassement.