La «chute» d’un vaisseau spatial russe mal interprétée par des astronomes arabes

Un groupe d'astronomes de Dubaï a annoncé avoir observé des débris d'un vaisseau spatial ressemblant à des météorites ou à des astéroïdes se consumant dans l'atmosphère. Ils ont cru alors avoir vu des débris d'une «fusée russe» Progress, relate The National.

C'était leur explication du spectacle céleste que les Émiratis ont pu contempler ce lundi. La vitesse et la lueur terne de l'objet mystérieux en flammes qui traversait lundi soir le ciel des Émirats arabes unis indiquaient clairement qu'il s'agissait de débris d'une fusée spatiale russe et non d'une pluie de météorites, selon le Dubaï Astronomy Group.

Mohammed bin Rashid Space Center confirmed that a meteorite has passed through the skies of Dubai pic.twitter.com/acPvBRTIp7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 16 октября 2017 г.

​Plus tôt, le groupe avait publié une déclaration dans laquelle on pouvait lire: «Le spectacle était spectaculaire et durait près de 80 secondes. Le vaisseau spatial s'est désintégré dans la haute atmosphère et s'est brisé en petits morceaux avant de brûler comme des feux d'artifice».

Mais les scientifiques de Dubaï semblent se tromper. Il n'existe pas de fusée Progress en Russie, le Progress est un vaisseau cargo utilisé pour ravitailler la Station spatiale internationale. Il est «spatialisé» par le lanceur Soyouz dans une direction qui exclut la possibilité pour les astronomes de Dubaï de l'observer.

Plus probablement, ils ont observé le cargo Progress qui avait désarrimé de l'ISS avant de brûler dans l'atmosphère.,Après avoir accompli leur mission, les vaisseaux de ce type ne rentrent jamais sur Terre.

À la différence des météorites ou des astéroïdes, les objets artificiels ont une vitesse beaucoup moins importante lorsqu'ils tombent sur Terre.