Le danger mortel de la transfusion sanguine révélé par les médecins

Après avoir mené leurs recherches pendant dix ans, auprès d'un échantillon de plus de 30.000 personnes, les médecins néerlandais ont révélé les risques élevés que cachait en soi la transfusion sanguine, relate la revue spécialisée JAMA.

«Les hommes, à qui était transfusé le sang de femmes enceintes, ont connu un niveau de mortalité statistiquement important par rapport à ceux qui avaient reçu le sang d'autres hommes ou bien de femmes non-enceintes», indique l'article.

D'après les spécialistes, les anticorps produits pendant la grossesse pour défendre le fœtus provoquent chez les hommes une réaction très douloureuse, se manifestant par le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Le SDRA est un état critique et extrêmement grave lorsque la compliance pulmonaire et la capacité d'échanges gazeux chutent radicalement. Il traduit une atteinte de la membrane alvéolo-capillaire induisant un œdème pulmonaire lésionnel et entraînant souvent la mort de la personne affectée.

Néanmoins, les scientifiques soulignent la nécessité d'effectuer de recherches avancées complémentaires.