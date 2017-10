Une nouvelle prothèse médicale russe permet d’effectuer des paiements sans contact

En coopération avec Alfa Ban k, l'entreprise russe Motorica a présenté une prothèse médicale permettant d'effectuer des paiements sans contact, a raconté le directeur de Motorica, Ilya Tchekh.

«Aujourd'hui même, Alfa Bank et nous lançons une technologie de paiement sans contact incorporée à nos prothèses. En fait, payer dans un magasin est un geste douloureux pour des personnes appareillées de prothèses. Grâce à ces petits pas, nous résoudrons tous les problèmes des utilisateurs potentiels de nos prothèses», a-t-il déclaré.

La prothèse de bras Stradivari, mise en point par Motorica, peut être équipée par un minitag, une carte d'Alfa Bank, similaire à une carte bancaire. Lors d'un paiement, il faut simplement approcher la prothèse du terminal de paiement.

Selon M.Tchekh, des prothèses avec des fonctions complémentaires, par exemple, un point d'accès au Wi-Fi, seront mises au point d'ici à la fin de l'année.

«Maintenant, des technologies sont élaborées sans ordre précis, et les choses que nous élaborons et les solutions que nous trouvons ne sont pas très chères. Si l'on parle de la Russie, dans notre pays des gens obtiennent gratuitement toutes nos prothèses. Nous avons un programme spécial pour fournir aux adultes et aux enfants les prothèses dont ils ont besoin. Aujourd'hui, grâce au développement des techniques de fabrication et de conception numérique, les prix baissent rapidement», indique M.Tchekh.

La compagnie Motorica met au point et fabrique des prothèses médicales modernes individuelles bioniques de la main et de l'avant-bras pour les enfants et les adultes.