La Terre s’apprête à vivre une pluie d’étoiles filantes hors du commun

«Le weekend prochain, la pluie d'étoiles filantes provenant de la constellation d'Orion —appelées les Orionides, liées à la comète de Halley (1P/Halley) — atteindra son maximum. La dernière fois que la comète est passée près de la Terre remonte à 1986. Cependant, les éclats qui s'en détachent atteignent depuis lors l'atmosphère terrestre deux fois par an, en formant des pluies de météorites: les Êta aquarides au printemps et les Orionides en automne», a annoncé jeudi le Planétarium de Moscou dans un communiqué.

Afin de pouvoir les observer au mieux, Météo France a de son côté conseillé d'attendre «que la constellation d'Orion soit levée, vers minuit». L'institut météorologique a précisé qu'il fallait s'éloigner «au maximum des villes pour éviter la pollution lumineuse». Ainsi, la montagne constitue un excellent poste d'observation.

Selon le journal The Huffington Post, le meilleur endroit en France pour profiter de ce ballet d'étoiles filantes est le «triangle noir, qui se trouve à Le Quercy». La Corse est également l'un des endroits privilégiés, car peu touchée par la pollution lumineuse.

Les Orionides sont les poussières laissées dans le sillage de la comète de Halley. Très lumineuses, elles sont observables entre le 2 octobre et le 7 novembre cette année, et s'annoncent plus intenses qu'à l'accoutumée.