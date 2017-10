Des astronomes chinois «repoussent» les limites de la Voie lactée

Des astrophysiciens chinois, «armés» du plus grand spectroscope de notre planète, LAMOST, ont réussi à constater que le rayon du disque galactique que l'on peut observer de nuit depuis la Terre faisait 19 kiloparsecs (kpc). Ainsi, le système stellaire qui nous entoure s'étendrait sur presque 38 kpc, soit entre 1.1 et 1.2 trillions de kilomètres, et non pas sur 30 kpc, comme l'on avait estimé auparavant, a annoncé l'Académie chinoise des Sciences.

Toujours est-il que les chercheurs admettent que les «nouvelles limites» de la Voie lactée ne soient pas absolues.

«Les astrophysiciens ne sont pas parvenus à les (les limites, ndlr) localiser définitivement, le halo galactique n'étant pas observable», a précisé l'Académie.

Au demeurant, une localisation plus précise des limites de la Voie lactée pourraient aider les scientifiques à étudier l'expansion de notre Univers, la formation de nouvelles galaxies et la naissance de nouvelles étoiles.