D'où viennent nos phobies des serpents et des araignées?

La crainte des serpents et des araignées est présente chez l'individu dès son plus jeune âge, ont établi des chercheurs de l'Institut Max-Planck de neurologie et des sciences cognitives. Les résultats de leur étude sont publiés par la revue Frontiers in Psychology.

Dans le cadre de l'expérience, les scientifiques ont montré tour à tour à des enfants de six mois des dessins de fleurs et d'araignées et ont mesuré la dilatation de leurs pupilles, révélateur de la quantité d'hormone noradrénaline, ce qui permet de juger du stress. Des images de poissons et de serpents étaient montrées à d'autres bébés.

«Quand nous avons montré aux enfants des images de serpents et d'araignées ressemblant par la taille et les couleurs aux fleurs et aux poissons, les pupilles des bébés tendaient à se dilater par réflexe», a indiqué l'une des chercheuses, Stefanie Hoehl, citée par le site Sciencealert.

Ainsi, quand l'enfant voyait une araignée, ses pupilles se dilataient d'environ 0,14 mm, alors que le chiffre n'était que de 0,03 mm lorsqu'il regardait une fleur.

«Nous en concluons que la peur des serpents et des araignées est d'origine évolutive», a indiqué Stefanie Hoehl. «Comme chez les autres primates, il existe des mécanismes cérébraux destinés à identifier un serpent ou une araignée et à réagir extrêmement vite», a-t-elle souligné.