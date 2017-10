1+1=11 ou les maths selon le nouvel iOS d'Apple

À peine sorti le 19 septembre dernier, le nouveau système opérationnel fait déjà couler de l'encre. En effet, le portail macrumors.com, spécialisé dans les actualités des productions d'Apple, signale que la calculette de ce système opérationnel se trompe en additionnant les nombres premiers.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Comment craquer un iPhone en 15 secondes (Vidéo)

D'après le portail, lorsque la calculette effectue l'opération 1+1, il en ressort 11 comme résultat. De même, l'addition 1+2+3 donne un total de 23. Il est toutefois précisé que ce bug survient si l'on compose les chiffres trop vite, car en maintenant une pause de quelques secondes, le système dispose de plus de temps pour réfléchir et donner la bonne réponse.

Les utilisateurs de Reddit ont également supposé qu'une défaillance du système se produisait parce que l'animation des boutons numériques bloquait d'autres opérations.

Plus tôt, les programmeurs ont averti que les utilisateurs d'iPhone pourraient devenir la cible de cyberattaques et dévoiler aux hackers les données de leurs Apple ID à cause d'une défaillance dans le système iOS.

Par exemple, un appareil qui recherche automatiquement des mots de passe pour iPhone a déjà été créé en Chine. Il peut être connecté simultanément à trois smartphones et il lui faut 15 secondes pour trouver le code PIN. Le coût de l'appareil est de 500 dollars. Cette méthode de piratage fonctionne sur iOS 10.3.3 et sur la version bêta d'iOS 11.