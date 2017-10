15 universités russes classées parmi les meilleures du monde

Le classement des meilleures universités du monde dévoilé mardi par le magazine US News and World Reports compte 15 établissements russes.

Quinze établissements russes figurent dans le classement Best Global Universities 2018 établi par le magazine US News and World Reports. Au total, 1.250 universités de 74 pays sont en compétition. La recherche académique et la réputation de l'établissement sont les principaux critères pris en compte.

Les universités américaines arrivent en tête: Harvard occupe la première place, suivie du MIT (Massachusetts Institute of Technology), de Stanford puis de Berkeley. L'Université d'Oxford arrive cinquième devant l'Université de technologie de Californie et l'Université de Cambridge se trouve en septième position.

La liste complète compte 221 universités américaines, 136 chinoises, 76 japonaises, 73 britanniques, 58 allemandes, 57 françaises et 15 russes. L'Université d'État Lomonossov de Moscou figure en 267e place, tandis que l'Institut d'ingénierie physique de Moscou MEPhI est classée 438e, l'Université d'État de Novossibirsk 471e et l'Institut de physique et de technologie de Moscou (MFTI) 534e.

Parmi les établissements français, l'Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC) figure au 38e rang mondial, l'Université Paris-Sud prend la 93e place, l'Université Paris Diderot est classée 100e, l'Université Grenoble Alpes (UGA) 146e et l'Université d'Aix-Marseille 159e.