Ovnis ou pas ovnis? Ces phénomènes naturels qui rendent les Terriens perplexes (photos)

Ludmila Parchina, chef du laboratoire du Centre hydrométéorologique de Russie a expliqué dans une interview à un média russe qu'il existait plusieurs phénomènes que les gens confondent souvent avec un débarquement extraterrestre.

Ainsi, le premier phénomène capable de nous piéger est un halo. Il s'agit d'un ou de plusieurs anneaux lumineux qui apparaissent dans le ciel autour du Soleil ou de la Lune.

Лунное гало pic.twitter.com/mW6ZSvYlbB — Космос и Астрономия (@astrogid) 28 septembre 2017

154. Ленские столбы и лунное гало.

Республика Саха (Якутия). Номинация "На краю земли". Автор: А. Божедонов pic.twitter.com/pgrCK03TmZ — Фотоконкурс (@FotoDVnasledie) 28 mars 2017

Ensuite vient l'aurore boréale, dont les tâches lumineuses peuvent parfois créer un drôle de dessin.

Magnifique aurore boréale pic.twitter.com/5xmQqUOtiY — Srewob Nicky (@GaiLuronNicky) 28 octobre 2017

Cependant, ce sont les nuages noctulescents qui sont le plus souvent confondus avec des ovnis. Ils adoptent des contours nets et leurs formes peuvent rappeler des ovnis. Parfois ces nuages ont un éclat métallique, ce qui convainc encore plus les gens qu'il s'agit d'un objet appartenant à une civilisation extraterrestre.

De jolis nuages noctulescents ont été observés à Saint Pétersbourg la nuit dernière. Photo via @MeteoRUSSIA pic.twitter.com/twi9pcDwuD — Keraunos (@KeraunosObs) 27 juillet 2017