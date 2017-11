Pourquoi les boissons gazeuses représentent-elles un danger mortel?

Chers accros aux boissons gazeuses, vous avez désormais toutes les raisons de vous inquiéter, et pour cause! La consommation régulière de boissons gazeuses augmenterait en effet les risques de diabète, de pression artérielle et d’AVC, alertent des scientifiques de l’Université de Stellenbosch, en Afrique du Sud.

Comme l'indiquent les chercheurs , une canette normale de boisson gazeuse de 0,33 litres contient environ 39 grammes de sucre, ce qui dépasse de 14 grammes la norme quotidienne pour un adulte.

Après avoir analysé l'état de santé de personnes consommant des boissons gazeuses plus de cinq fois par semaine, les spécialistes ont constaté que cette absorption régulière de sucre contribuait au développement du diabète de type deux, à une prise de poids, au disfonctionnement du métabolisme des glucides et, enfin, provoquait de l'hypertension artérielle.

De plus, ceux qui consommaient ces boissons pendant 10 semaines présentaient une baisse de tolérance à l'insuline (environ 17% de moins) et manifestaient des symptômes d'hypertension artérielle ainsi que divers autres troubles cardio-vasculaires.

«L'augmentation de ce type de pathologies est étroitement liée à une plus grande urbanisation et à des choix de vie néfastes impliquant comportement sédentaire, tabagisme et mauvaise alimentation. […] Par exemple, la consommation excessive de sucre constitue l'un des changements les plus importants dans le régime alimentaire, ces dernières décennies, et est considérée comme le principal vecteur de développement des maladies cardiométaboliques», a conclu le spécialiste de l'Université de Stellenbosch, Faadiel Essop.