Hawking révèle quelle catastrophe effacera sous peu l’humanité de la surface de la Terre

Lors du sommet Tencent WE Summit qui s'est tenu à Pekin, Stephen Hawking, cité par le journal américain New York Post, a expliqué combien de temps restait-il à l'humanité pour quitter la Terre et pourquoi fallait-il le faire le plus vite possible.

En 2600, l'humanité pourrait complètement disparaître, a-t-il affirmé, mettant en garde les participants au sommet auquel il a pris part par vidéo-conférence. Le Britannique a expliqué qu'à cause de l'accroissement de la population et de l'augmentation de la consommation d'énergie, la Terre risquait de se transformer en une «boule de feu» vers l'an 2600.

Le seul moyen d'éviter cette catastrophe, d'après le scientifique, est de s'enfuir vers d'autres planètes. Si les êtres humains veulent poursuivre leur existence pour encore un million d'années, ils doivent aller dans des endroits où personne ne s'est jamais rendu.

Stephen Hawking a ainsi appelé les investisseurs à soutenir son projet Breakthrough Starshot ayant pour objectif d'entreprendre un voyage vers Alpha Centauri, système de trois étoiles le plus proche du Système solaire. Le scientifique estime qu'il doit y avoir une planète sur laquelle l'humanité pourrait habiter.

L'aéronef du projet Breakthrough Starshot est capable d'atteindre cette étoile en 20 ans, alors qu'il faudrait au moins 30 ans aux vaisseaux spatiaux modernes pour réaliser ce voyage, estime le physicien.

Le directeur du projet Breakthrough Starshot, Pete Worden, est également intervenu dans le cadre du sommet. Il a fait savoir que, dans la seconde moitié du XXIe siècle, les premières photographies d'une planète, adaptée à la vie humaine, dans l'orbite d'Alpha Centauri pourraient être obtenues.