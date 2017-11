Si vous utilisez ses mots, vous pourriez être stressés, selon des scientifiques

La parole est le meilleur révélateur du stress, même comparé aux actes ou aux ressentis d'une personne, annonce la revue Nature

Des scientifiques de l'Université de l'Arizona ont demandé à 143 volontaires de porter des enregistreurs audio et de les allumer de temps en temps pendant deux jours, réalisant un total de 22.627 enregistrements. Les chercheurs ont analysé leur façon de parler, leurs analyses sanguines et les gènes influencés par le stress. Les volontaires ont également dû donner une évaluation indépendante de leur état.

Les résultats de l'expérience montrent que la façon de parler indique mieux si une personne est stressée ou non, a expliqué Matthias Mehl, un des chercheurs.

Des volontaires, dont des gènes indiquaient qu'ils étaient stressés, parlaient moins. Mais ils utilisaient plus d'adverbes tels que «really» (vraiment, en français) ou «incredibly» (incroyablement, en francais) et moins de mots concernant d'autres personnes et objets, y compris «there» (là, en français) et «their» (leur, en français). En ce sens, les adjectifs sont relativement révélateurs. Ils sont utilisés dans un discours pour clarifier ce qui se passe.

M.Mehl suppose que cette découverte pourrait être utile pour déterminer les personnes risquant de développer des maladies liées au stress. Les médecins devraient écouter au-delà des affirmations de leurs patients, surtout la manière dont ils s'expriment.