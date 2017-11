Ne mangez pas la nuit! Le danger des casse-croûtes nocturnes révélé

L’horloge biologique n’est pas une chose à négliger, avertissent des chercheurs. Ceux qui mangent la nuit risquent de développer le diabète et des maladies cardio-vasculaires.

Les casse-croûtes nocturnes sont non seulement susceptibles de faire grossir mais augmentent aussi le risque de développer des maladies cardiovasculaires et le diabète, témoigne une étude publiée dans les pages d'Experimental Physiology.

Des chercheurs de l'université nationale autonome du Mexique ont étudié le niveau de triglycérides, des graisses dangereuses, dans le sang de rats qui étaient nourris à différents moments de la journée. Le premier groupe recevait la nourriture dans un régime normal, et l'autre en obtenait un surplus au coucher.

L'expérience a montré que les rongeurs du second groupe avaient un taux beaucoup plus élevé de graisses dans le sang. Selon les chercheurs, ces indices augmentent considérablement le risque de diabète et de problèmes cardio-vasculaires.

Les données concernant les rats sont parfaitement applicables aux hommes. Les spécialistes conseillent de ne pas négliger son horloge physiologique et de ne pas charger l'organisme de nourriture alors qu'il a besoin de repos.