«Comme de la magie»: un moyen de rajeunir les vieilles cellules humaines enfin trouvé

Les chercheurs de l'Université d'Exeter et de l'Université de Brighton ont découvert qu'ils pouvaient rajeunir les cellules sénescentes, cellules qui avaient arrêté leur cycle naturel de croissance, les amenant à recommencer à se diviser.

L'expérience a révélé que les cellules avaient ensuite non seulement un air plus jeune, mais se comportaient également comme des cellules plus jeunes, lit-on sur le site Internet de l'Université d'Exeter.

«Quand j'ai vu certaines cellules rajeunir dans un récipient de culture, je ne pouvais pas y croire. Ces vieilles cellules ressemblaient à de jeunes cellules. C'était comme de la magie», a dit la chercheuse Eva Latorre.

«J'ai répété les expériences plusieurs fois et dans chaque cas, les cellules ont rajeunies. Je suis très excitée par les implications et le potentiel de cette recherche», a-t-elle poursuivi.

La recherche est notamment fondée sur des résultats précédents, qui ont démontré que les gènes du «facteur d'épissage» s'éteignaient avec l'âge. Les scientifiques ont trouvé un moyen de relancer l'épissage grâce à des produits chimiques.

Selon les chercheurs, cela pourrait changer la façon dont nous vieillissons, avec l'espoir que les humains connaissent moins de problème de dégénérescence qui sont entraînés par le vieillissement. Les personnes âgées étant plus susceptibles d'avoir des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques et d'autres maladies, pourraient voir leurs problèmes s'atténuer grâce au rajeunissement cellulaire.

«Cela démontre que lorsque vous traitez de vieilles cellules avec des molécules qui rétablissent les niveaux des facteurs d'épissage, les cellules retrouvent certaines caractéristiques de la jeunesse», a précisé le professeur Lorna Harries, chef d'équipe.

Cependant, afin d'établir le vrai potentiel de ces conclusions scientifiques et pour traiter les effets dégénératifs du vieillissement, il faudra mener encore plusieurs recherches.