Propriétaires d'iPhone X déçus: Face ID refuse d'approuver leurs achats familiaux

La technologie de reconnaissance faciale Face ID qui a remplacé le capteur d'empreintes digitales Touch ID continue à décevoir des propriétaires d' iPhone X . Ainsi, il s'est avéré que Touch ID ne fonctionnait pas lorsqu'il s'agissait de soi-disant «achats familiaux». Si, dans les modèles précédents, les parents pouvaient autoriser les achats de leurs enfants en tapant le mot de passe ou en utilisant le Touch ID, maintenant ils n'ont d'autres choix que d'utiliser le mot de passe car Touch ID n'est pas disponible quand le mode «permission d'achat» est activé.

«J'ai vérifié tous les paramètres que je peux trouver, désactivé et réactivé les paramètres pertinents, et j'ai même supprimé Apple ID de mon téléphone et l'ai de nouveau installé. Mais malheureusement, il veut toujours que je tape le mot de passe complet. Fait intéressant, il me permet toujours d'utiliser Touch ID sur mon iPad pour approuver [un achat, ndlr], donc il semble que c'est une chose spécifique à la combinaison iPhone X/Face ID», écrit un propriétaire d'iPhone X.

Pour le site Ars Technica , la situation avec «les achats familiaux» est d'autant plus étrange que des applications tierces sur iOS font la «transition sans heurt». Des programmes, qui utilisaient auparavant Touch ID, passent automatiquement à Face ID sur l'iPhone X.

Selon une version des journalistes, la restriction est due à la possible similitude des membres des familles quand, par exemple, les enfants sont en mesure de contourner Face ID sur des appareils de leurs parents et faire un achat.

La société n'a pas encore commenté la situation, mais elle avait déjà averti que des problèmes avec le système de reconnaissance faciale pouvaient être observés dans le cas de membres d'une même famille dont les visages se ressemblent.