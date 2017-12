L’espace est prêt à fêter Noël: une photo d’un bonhomme de neige spatial publiée

Des centaines de gros cailloux spatiaux survolent la Terre. Ils entrent en collision avec la ceinture d’astéroïdes en détachant l’un de l’autre des roches, en bombardant la surface les uns des autres et créent parfois des motifs incroyables. Celui dont la photo la NASA vient de publier coïncide à merveille avec ces jours de fêtes.

La NASA a publié une photo d'un astéroïde sur lequel il existe un «bonhomme de neige», relate le Daily Mail. Ce ne sont pas de grosses boules de neige qui le constituent, mais trois cratères de taille et de positionnements idéals. Le plus grand de ces cratères se situe en bas, le plus petit sert de «tête» au bonhomme de neige.

Le cliché a été fait par la sonde spatiale de la NASA Dawn dont la mission avait été lancée en 2007 afin d'étudier l'astéroïde Vesta et la planète naine Cérès.

En 2011, Dawn se trouvait dans la ceinture d'astéroïdes principale, c'est là qu'il a photographié le «bonhomme de neige».

Grâce à ses missions spatiales la NASA a non seulement découvert ce symbole de Noël, mais aussi d'autres choses reconnaissables, dont un smiley sur Mars.

En outre, la NASA a récemment déclaré qu'en novembre 2018 un astéroïde de 700 mètres qui ressemble à un crâne passerait à côté de la Terre.