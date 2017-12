Perte de poids: méfiez-vous de l’eau

Le régime liquide qui interdit la consommation d’aliments solides et ne propose que de boire de l’eau, du thé ou du café pour perdre du poids est le plus dangereux pour la santé, selon des nutritionnistes. Souvenez-vous en après les fêtes de fin d’année.

Selon le Daily Mail, des nutritionnistes ont exprimé leur inquiétude au sujet d'une nouvelle diète dangereuse qui interdit tout sauf l'eau, le thé et le café.

Joanne Labiner, spécialiste des troubles de l'alimentation, estime que le jeûne à l'eau est lié à des troubles comme l'anorexie et conseille de l'éviter, en particulier lorsque les gens envisagent de perdre du poids après Noël.

«Cela peut être mauvais pour vos organes. C'est la raison pour laquelle les personnes souffrant d'anorexie peuvent mourir d'une crise cardiaque. Leur corps se nourrit de leur cœur. Notre corps pense qu'il s'agit d'une urgence et, essayant d'empêcher l'épuisement de ce stockage de graisse, il se nourrit des muscles», a-t-elle déclaré, citée par le Daily Mail.

© AFP 2017 DENIS CHARLET La cause de l'anorexie et de la boulimie découverte

Les partisans du régime liquide affirment qu'il améliore leur peau et que leur conscience «se clarifie».

Le Dr Jason Fung, spécialiste du rein, signale qu'un tel jeûne à court terme fonctionne seulement pour certains patients qui sont obèses ou qui ont un diabète de type 2, et uniquement sous la supervision d'un médecin.

«Je ne pense pas que ce soit la chose la plus sûre à faire, mais si vous êtes obèse, ce n'est pas la chose la plus dangereuse. Si vous êtes relativement mince, c'est plus dangereux», prévient le docteur.